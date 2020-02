O América segue como o time mais regular da capital mineira neste início de temporada. Nesta segunda-feira (17), o Coelho derrotou o Coimbra por 2 a 0, no Independência. Os gols foram marcados por Felipe Augusto e Alê.



A vitória teve um sabor ainda mais especial para o América porque foi considerado um jogo como visitante, já que o Coimbra, que também manda as suas partidas no Horto, era o "dono da casa" no duelo . Com o resultado, o time comandado pelo técnico Lisca chegou aos 14 pontos e assumiu a liderança isolada do Campeonato Mineiro.

O jogo



A partida demorou engrenar. A primeira conclusão com perigo aconteceu apenas aos 18 minutos, em chute cruzado de Felipe Augusto, mas Glaycon fez grande defesa. Depois da finalização, o América assumiu de vez o comando do jogo, e abriu o placar aos 40, com o próprio Felipe Augusto, após assistência de Rodolfo.



Na etapa final, o Coimbra até tentou atacar o Coelho, mas esbarrava na falta de qualidade do setor ofensivo. O América, por sua vez, sem muito esforço, assustava a meta de Glaycon em contra-ataques. O segundo gol aconteceu aos 21 minutos depois de boa troca de passes de Ademir, Diego Ferreira e Alê, que finalizou com categoria no canto esquerdo.



O terceiro do time americano só não saiu porque Rodolfo, um dos melhores em campo, desperdiçou uma cobrança de pênalti. Após o apito final, sobrou aplausos para o técnico Lisca.

COIMBRA 0 X 2 AMÉRICA

Motivo: 6ª rodada do Campeonato Mineiro

Estádio: Independência

Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima, auxiliado por Marcus Vinícius Gomes e Felipe Alan Costa de Oliveira

Gols: Felipe Augusto e Alê (América)

Cartões amarelos: Daniel Penha, Talis

Público: Presentes – 2.502; Renda: R$11.480,00

COIMBRA

Glaycon; Alex Silva, Breno, Carciano e Lucas Hipólito; Thomás (Allan Dias), Paranhos e Thalis; Bruno Rocha (Bádio), Daniel Penha e João Victor (Thiaguinho).

Técnico: Diogo Giacomini.



AMÉRICA

Airton; Diego Ferreira, Lucas Kal, Eduardo Bauermann e Sávio (João Paulo); Zé Ricardo, Juninho (Rickson) e Alê; Felipe Augusto, Ademir (Carlos Alberto) e Rodolfo

Técnico: Lisca