Uma vitória que tem sabor de G4. Com gol do jovem Vitão no segundo tempo, o América venceu o Guarani por 1 a 0, nesta sexta-feira (22), no estádio Brinco de Ouro, e assumiu a terceira colocação da Série B com 61 pontos.



Com o resultado, o Coelho depende de uma vitória contra o São Bento, já rebaixado, no Independência, sábado (30), na última partida da competição. O América pode cair para o quarto lugar nesta rodada pelo Coritiba, que enfrentará o Bragantino, neste domingo (24), no Couto Pereira.

O jogo

Foi um primeiro tempo sonolento, com poucas emoções. Os goleiros Jefferson Paulino e Airton praticamente não trabalharam. Sem inspiração, o América teve dificuldades na criação das jogadas contra um Guarani fechado e que apenas cumpria tabela.



O panorama da segunda etapa permaneceu o mesmo. A pressa do Coelho atrapalhava e não se transformava em chances claras de gol. O jeito era arriscar de fora da área, como fez Felipe Azevedo aos 18 minutos.



Vitão de vitória



O jovem Vitão entrou no lugar de Junior Viçosa aos 14 minutos do segundo tempo. Bem posicionado, o prata da casa balançou a rede aos 34 minutos após um bate-rebate na área. O atacante ficou emocionado com o primeiro gol como profissional.



O América segurou o placar e comemorou a quarta vitória seguida na Série B.



FICHA DO JOGO



GUARANI 0 X 1 AMÉRICA

Motivo: 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B

Local: Estádio Brinco de Ouro da Princesa-Campinas (SP)

Arbitragem: Jean Pierre Goncalves Lima, auxiliado por Leirson Peng Martins e Mateus Olivério Rocha – todos do Rio Grande do Sul

Gol: Vitão (América)

Cartões amarelos: Pedro Arcosi, Bidu, Felipe Guedes e Diego Cardoso (Guarani); Diego Ferreira, Ricardo Silva, Vitão

GUARANI

Jefferson Paulino; Lenon (Pedro Arcosi), Bruno Silva, Luiz Gustavo e Bidu; Felipe Guedes (Nando) Arthur Rezende, Lucas Crispim e Rondinelly; Davó (Renan) e Diego Cardoso. Técnico: Thiago Carpini.



AMÉRICA

Airton; Diego Ferreira, Lucas Kal, Ricardo Silva, Sávio; Zé Ricardo, Flávio (Marcelo Toscano) e Juninho; Felipe Azevedo, Matheusinho (Ademir) e Júnior Viçosa (Vitão). Técnico: Felipe