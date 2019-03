Autor de um dos dois gols do América na derrota do time alviverde para o Atlético por 3 a 2 neste domingo (17), pelo Campeonato Mineiro, o zagueiro Paulão acha que o árbitro da partida foi rigoroso ao expulsar Matheusinho do jogo. Aos treze minutos do segundo tempo, o meia foi penalizado com um cartão vermlho por uma falta em Cazares após uma roubada de bola. Ele deu um chute na canela do meia atleticano.

Na visão do zagueiro do Coelho, o lance não foi decisivo para o placar, tanto que o América ainda conseguiu empatar antes de sofrer o terceiro tento. Contudo, a infelicidade trouxe mais dificuldade à armação de jogadas do time visitante no clássico.

"A bola aérea do Atlético é forte. Tomamos dois gols desta maneira. A expulsão do Matheusinho eu acho que o árbitro foi muito rigoroso, mas faz parte do jogo", afirmou. Ele também lamentou a perda da invencibilidade do Coelho no campeonato. Foi a primeira derrota no Estadual de 2019. "Derrota complicada, mas faz parte do futebol", disse.

Discordância

Na entrevista coletiva após o jogo, o técnico Givanildo Oliveira viu o lance de Matheusinho como "imprudente" e classificou a decisão do árbitro de expulsá-lo de "correta". "Pelo que eu procurei saber, ele na verdade foi com um pé alto e acabou acontecendo a expulsão", analisou o treinador.

Para Paulão, o América deve focar na qualidade de jogo apresentada, mesmo com a derrota. "Fizemos uma grande partida. Não saímos com o resultado positivo, mas mostramos a cara do América", comentou.

