O goleiro Thiago e o volante Luiz Fernando, recém-contratados pelo América, foram as novidades na reapresentação da equipe, nesta terça-feira (21), no CT Lanna Drumond. Os dois jogadores participaram integralmente das atividades com o restante do grupo.



A expectativa é que os atletas sejam relacionados para o próximo compromisso do América na Série B, contra o Brasil de Pelotas, no Rio Grande do Sul, neste sábado (25), às 19h. A partida marcará o encontro de duas equipes que estão em situação complicada na tabela – o Coelho é o penúltimo colocado com apenas um ponto, enquanto o time gaúcho é o lanterna com a pontuação zerada.



Durante os trabalhos desta terça, um grupo formado pelos atletas que atuaram por mais de 45 minutos na derrota para o Sport por 2 a 1, no último domingo (19), no Independência, fez trabalhos regenerativos e físicos na parte interna do CT. O outro grupo realizou um trabalho na academia e foi a campo, em seguida, para uma atividade em espaço reduzido.

Departamento Médico:

Três jogadores continuam em recuperação. O goleiro Fernando Leal vem cumprindo um cronograma de reforço muscular e reequilíbrio após sentir dores nos joelhos. O zagueiro Ricardo Silva, que sofreu uma pancada na região do quadril, tem realizado atividades internas. Já o meia Matheusinho, com um estiramento na panturrilha esquerda, segue em evolução em seu tratamento.