A derrota do América para o Atlético, na tarde deste domingo (17), na décima rodada do Campeonato Mineiro, tirou do Coelho a invencibilidade na competição, mas manteve o nível de atuações do time no torneio. Essa é a visão do técnico Givanildo Oliveira, que viu com bons olhos a apresentação do seu time, apesar do revés.

Mesmo após a expulsão do meia Matheusinho, aos 13 minutos do segundo tempo, o América fez pressão ao Atlético em determinados momentos, empatou o jogo e determinou a sair com a vitória. O gol do triungo alvinegro saiu apenas aos 45 minutos do segundo tempo. O treinador tentou minimizar o impacto da expulsão no resultado da partida.

"Na verdade a gente perdeu muito (com a expulsão). Não só por não ter ele (Matheusinho) que era o homem de ligação, mas também porque ficou com um a menos. Quando você fica, principalmente num jogo desses, com um a menos, aí o jogo cresce. Foi o que aconteceu. Nós fomos atrás. Nós tivemos algumas jogadas, deu o escanteio saiu um gol nosso. Saiu o escanteio e o gol já sem o Matheusinho. E quase que o Paulão fez o outro gol", afirmou o técnico do Coelho.

Considerando a força do elenco do Atlético e o fato de o Coelho ter tido a baixa em mais de 30 minutos da segunda etapa, Givanildo classificou seus atletas como lutadores, pela disposição na busca pelo empate. "Nós fomos, eu não diria que heróis, porque perdemos, mas eu diria que lutadores, porque jogar eles jogaram", frizou o técnico, enaltecendo a raça de seus comandados.

Expulsão

Segundo Givanildo, a expulsão de Matheusinho foi correta, dado o perigo do lance no qual ele deu um chute na canela de Cazares após perder uma disputa de bola. "pelo que eu procurei saber, ele na verdade foi com um pé alto e acabou acontecendo a expulsão. mas é bom lembrar que nós empatamos o jogo já tinha sido expulso Matheusinho", frisou mais uma vez.

Por ainda estar invicto, o treinador americano acredita que o América sai mais confiante, mesmo tendo sido derrotado com um gol no final. "Foi a primeira derrota na competição e uma derrota em que nós estivemos bem no jogo. Encaramos de igual pra igual. Primeiro tempo fomos melhores do que eles. Então quer dizer, nós estamos aí no caminho certo", afirmou. Para ele, o time precisa descansar e esfriar a cabeça, já mirando o jogo contra o Guarani, quarta-feira, às 21h30, no Independência.

