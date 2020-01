O América informou nesta terça-feira (14) que Luiz Kriwat não é mais o gerente de futebol do clube. Segundo a assessoria de imprensa do Coelho, o dirigente solicitou seu desligamento após receber uma proposta.

No América desde 2012, Kriwat passou a integrar a gestão do futebol profissional em 2015. Participou do acesso à Série A, em 2015, do título Mineiro, em 2016, e da conquista da Série B, em 2017.

O América não anunciou que será o subtituto de Kriwat. Com a saída do dirigente, o Coelho tem os seguintes membros na diretoria executiva: Paulo Assis, superintendente geral, Erley Lemos, diretor de marketing e negócios, Franklin Roosevelt, diretor de administração,Paulo Bracks, diretor de futebol, Renato Drummond, gerente de controladoria e finanças, e Henrique Saliba, diretor jurídico.