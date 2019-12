O América acertou nesta segunda-feira (2) a prorrogação do contrato do zagueiro Lucas Kal até dezembro de 2020. O defensor, que chegou ao Coelho em setembro, adquirido por empréstimo junto ao São Paulo, tinha contrato até o fim deste ano.



Em 15 jogos com a camisa do América, Lucas Kal marcou um gol. A equipe venceu nove partidas, perdeu quatro e empatou duas vezes. O diretor de futebol do América, Paulo Bracks, destacou a regularidade do zagueiro de 22 anos, que chegou como uma aposta para a reta final de Série B, principalmente após a saída de Paulão para o Fortaleza.

“Desde que chegou, o Lucas Kal demonstrou tudo aquilo que nos motivou a contratá-lo. Se adaptou rapidamente e cumpriu as expectativas, mostrando muita regularidade desde a primeira vez que foi acionado no time. O Lucas terminou o ano como titular da nossa zaga, e tanto ele quanto o América tinham o interesse pela continuidade em 2020. A boa relação com o São Paulo também facilitou a negociação. Estamos muito contentes com essa renovação com o atleta”, destacou Bracks.



Com a renovação de contrato de Lucas Kal, quase todo o time considerado titular tem vínculo com o clube para o ano que vem. A diretoria do Coelho ainda está em negociação para manter o zagueiro Ricardo Silva e o atacante Júnior Viçosa no elenco.



Confira a lista dos jogadores que têm contrato com o Coelho para 2020:

Airton - dezembro/2021

Jori - junho/2023

Lucas Kal – dezembro/2020

Leandro Silva - dezembro/2020

João Paulo – dezembro/2020

Juninho - dezembro/2020

Zé Ricardo - dezembro/2022

Flávio – dezembro/2021

Felipe Azevedo - dezembro/2020

Matheusinho - dezembro/2021

Ademir - dezembro/2020

Jonatas Belusso - dezembro/2020

Marcelo Toscano - dezembro/2020