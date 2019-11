“O primeiro gol a gente nunca esquece”. Esta foi a sensação do jovem Vitão, de 19 anos, que foi à rede pela primeira como atleta do time principal do América. O gol contra o Guarani na vitória por 1 a 0, nesta sexta-feira (22), no Brinco de Ouro, pode ser essencial para o acesso do Coelho à elite do Campeonato Brasileiro.



O prata da casa entrou aos 14 minutos do segundo tempo no lugar de Júnior Viçosa. Aos 34, mostrou oportunismo e fez o gol que garantiu a quarta vitória seguida do Coelho na Série B.

Na entrevista após o jogo para o canal Sportv, Vitão tentou se conter de tanta emoção. Faltaram palavras, mas sobravam agradecimentos.

“Eu não tenho nem palavras. Só tenho que agradecer a Deus. Um grupo fantástico, o professor que está dando oportunidades para um cara da base. Agradecer minha família, os treinadores que me ajudaram muito nesta caminhada”, comemorou Vitão.

Todo sucesso do mundo para você, Vitão, cria do nosso #DNAFormador! Merecedor demais desse gol importantíssimo para o #Coelhão, que mantem, mais vivo do que nunca, o sonho do acesso.#VamosSubirCoelho#PraCimaDelesCoelho #SomosSpartapic.twitter.com/8bC2hRYGo4 — América FC (@AmericaMG) November 23, 2019



Com a vitória, o América assumiu a terceira colocação com 61 pontos e só depende dele para voltar à Série A. No sábado (30), na partida que fecha o campeonato, o Coelho enfrentará o já rebaixado São Bento, no Independência.



“Este grupo aqui é trabalhador. A gente merece. Estamos aí sempre na luta, não ganhamos nada, mas vamos em busca disso (do acesso)”, destacou o atacante.