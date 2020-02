Foi no sufoco. O América ficou no empate com o Santos-AP por 1 a 1, nesta quarta-feira (5), no estádio Zerão, em Macapá, e se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil. A partida marcou a estreia do técnico Lisca no comando do Coelho.



O próximo adversário do time mineiro na competição é o Operário-PR, que venceu o Barbalha-CE por 3 a 0, também nesta quarta. Antes, pelo Campeonato MIneiro, o América fará o clássico com o Cruzeiro, domingo (9), no Mineirão.,



O jogo



No primeiro tempo, os jogadores do América relataram dificuldades para trocar passes por causa das condições do gramado. A aposta do Coelho nos minutos iniciais era nos contra-ataques e nos erros da equipe adversária. E foi depois de um vacilo do sistema defensivo do Santos que Rodolfo, aos 16 minutos, mostrou oportunismo para abrir o placar no estádio Zerão.



No segundo tempo, os donos de casa tentaram, mesmo de maneira desorganizada, buscar a virada. Enquanto isso, o América pouco conseguia criar jogadas de perigo. Aos 35 minutos, o atacante Diego McLaren deixou tudo igual.

Os minutos finais foram de sufoco do Santos, mas o Coelho conseguiu segurar o empate no Amapá e assegurou a vaga para a próxima fase da Copa do Brasil.

FICHA DO JOGO



Santos-AP 1 x 1 América



Motivo: Primeira fase da Copa do Brasil

Estádio: Zerão, em Macapá

Arbitragem: Zandick Gondim Alves Júnior, auxiliado por Vinicius Melo de Lima-RN e Luis Carlos de França Costa, trio do Rio Grande do Norte

Gols: Rodolfo (América); Diego MacLaren (Santos-AP)

Cartões amarelos: Ramón (Santos-AP)



SANTOS-AP

Rubens Júnior; Romano, Matheus, Junior Gaúchão e Batata; Ramon, Denilson e Victor Dourado; Fabinho, João Pedro (Jean Marabaixo) e Luciano Mota (Diego MacLaren). Técnico: Edson Porto



AMÉRICA

Airton; Leandro Silva, Lucas Kal, Eduardo Bauermann, Sávio; Juninho, Zé Ricardo e Alê; Felipe Augusto, Ademir (Geovane) e Rodolfo (Léo Passos). Técnico: Lisca