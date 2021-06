Palmeiras e América abriram o domingo (20) de futebol nesta manhã, no Allianz Parque, com um duelo movimentado pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sob os olhares do técnico Vagner Mancini, que assistiu à partida de um dos camarotes do estádio, o Coelho foi derrotado por 2 a 1, no último minuto do jogo. Os gols foram marcados por Geovane e Willian no primeiro tempo. Na segunda etapa, Willian decidiu aos 51, após o América sair jogando errado. O Coelho ainda perdeu um pênalti com Ademir no fim da primeira etapa.

Com o resultado, o Coelho chegou a quatro derrotas em cinco jogos e segue na 19ª colocação com um ponto apenas. Já o Palmeiras é o terceiro na tabela com dez pontos, mas observa os concorrentes que ainda jogam na rodada e podem ultrapassá-lo.

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (23), contra o RB Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, às 19h. Já o América encara o Juventude, na quinta-feira (24), às 16h, no Independência.

O jogo

O jogo começou morno, mas logo o América conseguiu se encontrar na partida e fez uma primeira etapa melhor que os donos da casa. Aos 37, o Coelho abriu o placar com Geovane, que vinha sendo o grande destaque do Coelho no jogo por ter levado perigo em outras duas oportunidades. O gol surgiu de um chute de fora da área, depois de uma bate e rebate, que enganou Jailson.

Porém, um minuto depois, o Palmeiras empatou de cabeça com Willian, após levantamento de Scarpa. O Coelho ainda teve um pênalti marcado a seu favor, em lance em que o garoto Renan chutou Rodolfo dentro da área ao tentar tirar a bola da disputa. Ademir cobrou, mas Jailson buscou no canto, evitando que o América passasse à frente do placar novamente.

Segundo tempo

O Palmeiras voltou bem mais ligado para a segunda etapa. Logo no início, Willian teve uma boa oportunidade em chute cruzado, aos 3 minutos. Aos 6, Scarpa arriscou da entrada da área e Jori fez uma boa defesa. Aos 16, Rodolfo teve uma boa oportunidade, mas a finalização bateu na rede pelo lado de fora. Na reta final do jogo, a pressão foi toda palmeirense, com direito a boa defesa de Jori e bola na trave de Deyverson. Aos 50, o América saiu jogando errado com Anderson Jesus. Raphael Veigas tocou para Luiz Adriano, que viu Willian chegando com na área. O atacante mandou a bola no ângulo de Jori e decidiu a partida.

A FICHA DO JOGO

PALMEIRAS 2

Jailson; Marcos Rocha, Felipe Melo, Renan, Victor Luis (Luiz Adriano); Patrick de Paula, Gabriel Menino (Mayke) , Raphael Veiga, Gustavo Scarpa; Deyverson e Willian.

Técnico: Abel Ferreira

AMÉRICA 1

Jori; Eduardo, Eduardo Bauermann, Anderson Jesus, João Paulo (Gustavo); Ramon, Juninho, Geovane (Alan Ruschel), Alê (Sabino); Rodolfo (Carlos Alberto), Ademir (Felipe Azevedo).

Técnico: Cauan de Almeida

DATA: 20 de junho de 2021 (domingo)

LOCAL: Allianz Parque

CIDADE: São Paulo (SP)

MOTIVO: 5ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Jefferson Ferreira de Moraes, auxiliado por Fabrício Vilarinho da Silva e Leone Carvalho Rocha, todos de Goiás.

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

CARTÕES AMARELOS: Renan, Patrick de Paula, Jailson (Palmeiras); Sabino, Alê, Ramon, Geovane (América)

CARTÃO VERMELHO: Cauan de Almeida

GOLS: Geovane aos 37 minutos e Willian aos 38 do primeiro tempo e aos 51 do segundo tempo

