A partida entre América e Palmeiras marca mais uma tentativa de reabilitação para o Coelho, que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. Já o Palmeiras vem de vitória na competição em cima do Juventude na última rodada. O encontro entre o Coelho e o Porco está marcado para domingo, às 11h, no Allianz Parque, pela quarta rodada do Brasileiro.

América

O América segue sob comando do interino Cauan de Almeida. Para a partida deste domingo, o treinador deve manter o time-base que empatou com o Cuiabá por 0 a 0 na rodada anterior. No entanto, Juninho Valoura, com uma ferida na pálpebra, é dúvida. Zé Ricardo, Luis Fernando e Marlon são desfalques por lesão. O goleiro Airton, recuperado da Covid-19, está de volta. Já Matheus Cavichioli está em isolamento após testar positivo para o coronavírus.

Palmeiras

Já o técnico Abel Ferreira tem baixas e retornos para o confronto. O zagueiro Luan sofreu um edema na panturrilha direita no jogo passado. Já Patrick de Paula e Danilo Barbosa participaram do treinamento dessa sexta-feira e podem ser relacionados. O meia Lucas Lima, que se envolveu em polêmica ao ser flagrado por torcedores em uma festa clandestina também está fora do confronto. O Palmeiras afastou o jogador por descumprir o protocolo de saúde contra a Covid-19.

A FICHA DO JOGO

PALMEIRAS

Jailson; Marcos Rocha, Kuscevic, Renan e Victor Luis; Felipe Melo, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Rony, Wesley e Deyverson (Luiz Adriano).

Técnico: Abel Ferreira

AMÉRICA

Jori; Diego Ferreira, Eduardo Bauermann, Anderson, João Paulo; Juninho, Sabino e Alê; Ademir, Felipe Azevedo e Rodolfo.

Técnico: Cauan de Almeida (interino)

DATA: 20 de junho de 2021 (domingo)

HORÁRIO: 11h

LOCAL: Allianz Parque

CIDADE: São Paulo (SP)

MOTIVO: 5ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Jefferson Ferreira de Moraes, auxiliado por Fabrício Vilarinho da Silva e Leone Carvalho Rocha, todos de Goiás.

AVAR: Ciro Chaban Junqueira (DF)

TRANSMISSÃO: Premiere