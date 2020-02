O América anunciou, nesta quinta-feira (6), o oitavo reforço para a temporada. Trata-se do goleiro Victor Hugo, de 22 anos, formado nas categorias de base do Botafogo.



O atleta, que já vinha treinando no CT Lanna Drumond nas duas últimas semanas, chega ao Coelho com vínculo definitivo até o fim do Campeonato Mineiro. Antes de chegar ao América, Victor Hugo, de 1,90m, esteve emprestado ao Oliveirense, de Portugal, e Cabofriense-RJ. O goleiro disputará posição com Airton, Léo Lang e Jori.



As outras sete contratações do Coelho para esta temporada foram: os zagueiros Eduardo Bauermann (ex-Paraná) e Joseph (ex-Villa Nova-GO), os meio-campistas Alê (ex-Cuiabá) e Rickson (Botafogo), além dos atacantes Felipe Augusto (ex-Operário-PR), Rodolfo (Capivariano-SP) e Léo Passos (Palmeiras).



Ficha do jogador:

Nome completo: Victor Hugo Jenné Allegretto

Data de nascimento: 28/6/1997

Local de nascimento: Rio de Janeiro (RJ)

Altura: 1,90 m

Clubes: Botafogo-RJ (2013 a 2019), Goytacaz-RJ (2017), Oliveirense-POR (2018) e Cabofriense-RJ (2019).