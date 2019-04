Adorado por uns e detestado por outros — muitos atletas, inclusive — os jogos às 11h, que apresentam boa média de público na Série A aos domingos, agora serão usados na também na Série B. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada das primeiras rodadas do torneio. O América faz o jogo de estreia da competição.

O Coelho é o único representante de Minas Gerais na Série B de 2016 e abrirá a competição, no dia 26 de abril, às 19h15 contra o Operário (PR), time que não disputa a Segunda Divisão há 28 anos. A partida será no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa.

O primeiro jogo às 11h, logo na primeira rodada, será entre o Botafogo (SP) e o Vitória, em Ribeirão Preto. Até a oitava rodada, última data detalhada divulgada pela CBF, o Coelho fará apenas um jogo às 11h. Será no dia 11 de maio, contra o Criciúma, no Heriberto Hulse, em Santa Catarina. Não há previsão de jogos no Independência na "matinê".

Mudanças

A CBF alega que o horário das 11h é sucesso de público, principalmente com a presença de famílias, com crianças e mulheres tendo mais presença no horário. Jogadores e atletas, contudo, costumam reclamar do desgaste físico provocado pela atividade concentrada ao meio do dia.

Outra novidade este ano é o uso do horário mais nobre da Série A. Em 2019, alguns jogos da Série B acontecerão no domingo, às 16h.

Leia Mais:

Diretoria do América conversa com Givanildo sobre reforços para a Série B

Disputa entre América e Cruzeiro por promessa da base é pauta de reunião entre clubes