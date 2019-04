O América estreia na Serie B contra o Operário-PR, nesta sexta (26), às 19h15, em Ponta Grossa, sem muitas caras novas no elenco. A única contratação até agora foi goleiro Airton, de 24 anos, que defendeu o Pelotas-RS, no último Campeonato Gaúcho.

No treino desta terça-feira (23), o técnico Givanildo Oliveira não contou com o atacante Marcelo Toscano, que foi poupado por causa de dores na coxa direita. Jonatas Belusso foi o subsituto no coletivo que enfatizou troca de passes e qualidade na saída de bola.

O time titular do teve: Fernando Leal, Leandro Silva, Paulão, Diego Jussani e João Paulo; Zé Ricardo e Juninho; Jonatas Belusso, Matheusinho, Felipe Azevedo.

O atacante Neto Berola, com uma lesão no adutor da coxa esquerda, e o zagueiro Pedrão, com uma entorse leve no joelho direito, seguem em tratamento no departamento médico.

O zagueiro Diego Jussani aposta na manutenção da base e no entrosamento para que a equipe consiga o acesso para a Série A.

"Quanto mais tempo juntos e sequência tivermos, mais chances de bom resultado nós teremos. Aqui no América, nós temos tido confiança mútua no trabalho entre todos os setores do Clube. Isso é o mais importante. O presidente tem tido conversas muito boas com a gente e tem passado confiança. Entramos como um dos grandes no campeonato, mas sabendo que precisamos manter os pés no chão e a cada dia fazer algo de diferente para colocar em prática essa grandeza do Clube. Não adiantará se ficar só na teoria", destacou Diego Jussani.