Missão complicada. Assim é possível definir o próximo compromisso do América na Série B, nesta sexta-feira (20), às 21h30, contra o Sport, na Ilha do Retiro.



Invicto há dez jogos e em crescimento na competição, o Coelho tem pela frente um adversário que não perdeu em casa no campeonato – são cinco vitórias e seis empates. Além disso, o time pernambucano, na terceira posição com 38 pontos, é considerado um concorrente direto na briga pelo acesso. O América é o 11º colocado com 29.



“Podemos dizer que um dos mais, porque nós enfrentamos a Ponte Preta fora de casa, o Atlético-GO também é uma equipe muito forte, o Cuiabá é uma equipe bem treinada, organizada. Mas eu acho que esse jogo entra no hall dos mais complicados sim, sem dúvida”, destacou o técnico Felipe Conceição.



Sem contar com João Paulo, suspenso, Felipe Conceição confirmou Sávio na lateral esquerda. Para o duelo contra o Sport, o técnico americano terá o retorno de Paulão, que cumpriu suspensão na última rodada, e Felipe Azevedo, poupado por causa de desgaste físico.



“Nós temos um plantel homogêneo, que me dá essa condição de, jogo a jogo, olhar para cada setor da equipe com carinho, cuidado, para escolher melhor. Às vezes você vai errar, que é normal, o ser humano erra, mas a avaliação está sendo detalhada para que a gente use o melhor”, disse Conceição.