O zagueiro Lucas Kal foi apresentado na tarde desta quarta-feira (16) no CT Lanna Drummond. Esta é segunda passagem do jogador de 25 anos, que pertence ao São Paulo e estava emprestado ao Nacional da Ilha da Madeira, de Portugal. O novo vínculo com o América vai até março de 2022.

De volta ao Coelho, Lucas pôde reencontrar diversos companheiros que estiverem com ele na equipe americana no ano passado. No entanto, o momento do clube é bem diferente, já que a equipe encontra-se sem treinador desde a saída de Lisca, na última segunda-feira (14).

Em cima disso, o zagueiro comentou a briga por posição com a chegada de um novo comandante em breve. Quando deixou o América, Lucas Kal era titular absoluto da zaga que hoje é formada por Anderson e Eduardo Bauermann.

“Sempre tem aquela briga sadia. Todos os zagueiros do elenco são qualificados e têm capacidade de entrar em campo, ajudar o América, e comigo não vai ser diferente. Vou trabalhar forte no dia a dia para, quem sabe, se o profesor me escolher eu possa estar dentro de campo e representar bem essa camisa”, avaliou Kal.

O zagueiro aguarda o registro no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) para ficar à disposição de Cauã de Almeida para a partida desta quinta-feira (17) contra o Cuiabá, às 16h, no Independência.