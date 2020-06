"Americano ajuda americano". É com este slogan que uma das torcidas organizadas do Coelho, a Barra Una, criou uma ação social para ajudar funcionários do clube e familiares de atletas das categorias de base que passam por dificuldades neste período de pandemia do novo coronavírus.

Para conseguir o máximo de doações, serão sorteadas duas camisas oficiais do alviverde, doadas por Juninho e Zé Ricardo. O capitão, inclusive, doou também um par de chuteiras.

A ideia é que, a cada cesta básica arrecadada, o doador ganhará 1 (um) número para o sorteio . O Valor da Doação referente a Cesta Básica será de R$60,00 .

"Sabemos que o América manteve todo o time de colaboradores, mas recebemos relatos de familiares dos nossos garotos da base que estão recebendo apenas uma parte da ajuda do clube, e claro, nos sensibilizamos", destaca a Barra Una.

Mais informações:



A campanha acontecerá até o dia 30 de Julho .

Qualquer dúvida, basta buscar a Barra UNA nas redes sociais.

Acesse o link para doar: #AmericanoAjudaAmericano