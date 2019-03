Um dos trunfos do América para tentar dar fim ao jejum de nove jogos sem vencer o Atlético, neste domingo, no Mineirão, é o técnico Givanildo Oliveira. O treinador pernambucano foi o comandante da última vitória do Coelho sobre o rival alvinegro, na decisão do Estadual de 2016, conquistado pelos americanos no mesmo gigante da Pampulha.

Agora, ele conta com a total confiança dos jogadores para repetir o feito, no clássico da penúltima rodada da fase classificatória do campeonato. "A gente sabe que já são dois ou três anos de angústia do torcedor americano, esperando para quebrar esse tabu", diz o atacante Marcelo Toscano. "E é importante estar com o nosso comandante. Ele sabe muito bem como é derrotar o adversário e passou isso para nós, durante a semana", acrescenta.

Já o técnico prefere não contar com o "pé quente". Ele afirma ter preparado os atletas da melhor maneira possível para enfrentar um duro oponente, mesmo que o time esteja em fase complicada na Libertadores. "Vamos pegar umas equipe que, independentemente de ter perdido esses dois jogos (no torneio sul-americano), é líder do Campeonato Mineiro. Portanto, não vai ser fácil, ainda mais se tratanto do Atlético", ressaltou.

No treino seguido de rachão da manhã deste sábado, o América não contou com o lateral-direito Leandro Silva, poupado da atividade, mas que não preocupa para o clássico. Já o volante Christian, que se recupera de uma luxação no ombro direito, realizou trabalhos físicos e com bola separado do restante do grupo.

O time titular, no confronto com o Galo, deve ter Fernando Leal; Leandro Silva, Paulão, Diego Jussani e João Paulo; Zé Ricardo e Juninho; Matheusinho, Marcelo Toscano e Felipe Azevedo e Júnior Viçosa.

INGRESSOS

Para a partida deste domingo, por questões de segurança, a orientação da PM é de que os torcedores americanos se dirijam ao Mineirão pela avenida Presidente Carlos Luz. Como o Mineirinho está sendo palco de um evento internacional, o acesso dos torcedores do clube não será feito pela rampa que liga o Mineirão ao ginásio, mas pelo Portão Sul, único caminho possível para a esplanada.

A venda de ingressos, para o setor Superior C (amarelo) acontece neste sábado até as 22h, exclusivamente na Loja do América (Piso G1 do Boulevard Shopping). Não há e nem haverá venda para os torcedores do Coelho nas bilheterias do Mineirão. No dia do jogo, os americanos poderão comprar ingressos somente na Bilheteria Pitangui do Independência, das 10h às 14h.