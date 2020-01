Num momento de tanta turbulência e notícias ruins, o zagueiro Léo aparece como a luz no fim do túnel para a China Azul. Em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira (10), na Toca da Raposa II, o jogador foi o primeiro entre os mais experientes do grupo a oficializar sua permanência no Cruzeiro.

“Todo mundo sabe da situação que o Cruzeiro se envolve neste momento. Sou um cara que vive isso aqui intensamente, como jogador, como pessoa. Vivo neste clube um terço da minha vida. É um momento de dificuldade, mas permaneço no clube. Tive conversa com a diretoria ontem, completamos hoje. Quando assentei diante deles retribuíram a mesma coisa que eu pensava”, afirmou Léo.

Liderança importante dentro do grupo do Cruzeiro, o zagueiro Léo anunciou nesta sexta-feira que segue na Toca da Raposa II para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro

Torcedor do clube, o zagueiro deixou que isso pesou na sua decisão: “fazer parte da reconstrução do clube. Por respeito, por identificação, por amar o clube, decidi ficar. Fazer parte dessa reconstrução. Sei que serão grandes desafios, obstáculos, mas o Cruzeiro é grande, tem história, muitos títulos e vai sair dessa. Problemas vão acontecer durante o ano, mas posso me empenhar, dedicar, para devolver o clube à Série A”.

Uma das lideranças do grupo cruzeirense, e vendo vários companheiros deixando o cube, até mesmo com ações na Justiça do Trabalho, Léo disse que também recebeu propostas, mas fez opção pela permanência.

“Tive propostas de outros clubes, mas decidi permanecer no Cruzeiro. Isso aconteceu em outros momentos também. Vamos precisar de todos, da paciência do torcedor. Sei da tristeza, mas com certeza, com união, paciência, o torcedor envolvido, isso é algo que vai ajudar e será importante para a reconstrução do clube”, garantiu o camisa 3 celeste.

Sobre a saída em massa de jogadores, sejam negociados com outros clubes ou por ações na Justiça do Trabalho, Léo garantiu: “muitos jogadores têm seus propósitos, seus princípios, hoje eu declaro aqui os meus, de respeitar o clube, a instituição, e minha vontade é fazer com que o clube se erga novamente, que seja o Cruzeirão Cabuloso. Não será fácil, mas com o empenho do dia a dia temos grandes chances de fazer isso. Meu relacionamento com o clube nesses dez anos é transparente, próximo. Respeito todos os empresários, mas aqui meu relacionamento é direto. Muitas vezes atleta é visto como moeda de troca, objetivo, mas o clube sempre teve respeito pela minha pessoa”.