"A ascensão do Athletic para a Primeira Divisão (do Campeonato Mineiro) é o reconhecimento de um passado tradicional e muito lindo. Também é um reconhecimento para a cidade. A carreata que fizemos com a diretoria, com incontáveis automóveis, foi um dia inesquecível". Médico Pediatra em São João Del Rei, Euclides Garcia de Lima Filho, parece ainda não acreditar que o clube de coração estará entre os principais do futebol mineiro, após hiato de 50 anos.

Apaixonado pelo Athletic, o qual descreve como "prolongamento da casa", Dr. Tidinho tem dois "rituais" no fim de semana, dos quais não abre mão: sentar com os amigos no clube social e frquentar a Missa das 9h15 de na São Francisco de Assis. Em 2021, ele verá, pela primeira vez em seus 88 anos, Atlético e América desembarcarem na cidade para um duelo oficial no Estádio Joaquim Portugal; assim como o alvinegro de São João encarar o Cruzeiro em pleno Mineirão.

"Não fui às partidas das finais (do Módulo II) porque fiquei com medo de me emocionar. A relação da minha família com o Athletic é muito afetiva. Sempre fomos acolhidos nas horas de lazer. Fui atleta e meu pai presidente por sete 7 mandatos, um recorde absoluto", conta o ex-goleiro em arquivo registrado pela família.

O Athletic estreia no Mineiro Sicoob 2021 em 28 de fevereiro, contra o Patrocinense, fora de casa. Na rodada seguinte, em 3 de março, recebe o América em seu estádio. Na 11ª, fecha sua participação na primeira fase contra o Atlético, também em São João. O desafio em BH, contra o Cruzeiro, será em 14 de março, pela quarta rodada do Estadual.

Haja coração, doutor!