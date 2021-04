Uma das peças mais utilizadas no decorrer das partidas da última Série B, o atacante Welinton está sem espaço no Cruzeiro.

O jogador não foi acionado em nenhum dos dez jogos disputados pela Raposa na temporada. No fim da fila na disputa por um lugar entre os titulares, sequer figurou no banco de reservas nos últimos cinco confrontos da equipe celeste.

De acordo com a assessoria de comunicação do Cruzeiro, Welinton vem treinando normalmente, não sendo relacionado para os jogos por opção da comissão técnica. Tal cenário é bem diferente do vivido pelo atleta na última temporada, quando atuou em 31 partidas, sendo 22 pelo Brasileiro, e marcou dois gols.

Mesmo sem ter tido uma sequência no onze inicial, “Torrão”, como era conhecido na base, era frequentemente utilizado pelo então técnico Felipão durante as partidas.

O camisa 21, inclusive, atuou nos seis últimos jogos dos azuis na Série B, sendo titular na última rodada, no empate em 0 a 0 com o Paraná.

Concorrência

Com o sistema ofensivo ainda sem engrenar, Felipe Conceição fez vários testes no ataque, dando chance para sete dos 10 atacantes à disposição no plantel. Entretanto, mesmo com o baixo poderio ofensivo do time, que marcou nove gols em dez jogos (média de 0,9), Welinton ainda não recebeu oportunidades.

Em sua função pelas beiradas do campo foram testados: Bruno José, Airton, Felipe Augusto e William Pottker. Os dois primeiros vêm sendo os titulares nos últimos jogos.

Outros homens de frente acionados foram os centroavantes Marcelo Moreno, Thiago e Rafael Sóbis, que vem atuando mais centralizado desde o ano passado.

Dos atacantes do atual plantel, além de Welinton, apenas os jovens Gui Mendes e Stênio também ainda não atuaram na temporada.

Em observação após uma alteração cardíaca, o centroavante Zé Eduardo segue fora de combate.

Leia Mais:

Faltam 4 dias: Cruzeiro faz história vencendo jogo em que foi comemorado centenário do clássico

Desafio em comum de Cruzeiro e Atlético é aplicar lições do clássico na temporada 2021

Cruzeiro relaciona 23 jogadores para o duelo com o América-RN pela Copa do Brasil; confira a lista