A primeira semana de trabalho de Enderson Moreira no Cruzeiro começará com uma reunião do departamento de futebol. Nesta segunda-feira o treinador, junto de seu auxiliares, dos departamentos médico, de análise de desempenho análise de mercado estarão conectados via internet para a primeira reunião estratégica do técnico com a equipe.

A reunião marcará o início das análises do novo treinador celeste, que fará toda uma avaliação do elenco para detalhar necessidades, identificar carências e, junto com a diretoria, iniciar a busca por reforços dentro da realidade financeira do Cruzeiro.

Novo diretor de futebol do Cruzeiro, Ricardo Druybscky falou sobre a reunião desta segunda-feira. Que, como medida de segurança, será realizada virtualmente, como informou a Rádio Itatiaia, por causa da quarentena motivada pela pandemia do Covid-19, o coronavírus.

"Não conversamos sobre nomes (Drubscky e Enderson) (...) Temos uma reunião para segunda-feira, onde reuniremos com nosso setor de análise de mercado. Vamos reunir com o Luis Fernando (Flores, auxiliar de Enderson Moreira e ex-jogador do Cruzeiro), com o Enderson, com o Carlos Rocha. Vamos fazer um estudo de necessidades e possibilidade. O Célio Lúcio, que continua conosco, vai fazer parte da reunião. Estaremos reunidos e conversando sobre possibilidades. Alguns jogadores vão ser prerrogativas dele, alguns a gente vai tentar trazer para que possa agregar”, disse Drubscky em entrevista à Rádio Itatiaia na última semana.

Ao Hoje em Dia, Drubscky revelou conversas com o técnico anterior, Adilson Batista, que deixou uma lista de possíveis reforços, jogadores que interessavam naquele momento levando-se em conta questões financeiras e técnicas. Dentre os nomes estavam o do atacante Rivaldinho, que atua no futebol romeno e é filho do ex-jogador Rivaldo - campeão do mundo em 2002 com a Seleção Brasileira -, e o volante Chico, atualmente no futebol turco.

"Eu conversei bastante com o Adilson Batista, que é um grande amigo que tenho, e ele me passou algumas coisas sim (nomes), mesmo quando eu estava somente com o cargo na base. Mas é cedo ainda pra falar de lista, de contratação. Precisamos esperar o novo técnico chegar", disse Drubscky ao HD.

Reencontros

Enderson Moreira terá à sua disposição alguns atletas com quem já trabalhou em outros clubes: Jean, João Lucas e Judivan.

A 'trinca de jotas' esteve com o treinador em diferentes clubes. O volante Jean, que também atua como lateral-direito, trabalhou em 2015 com Enderson no Fluminense. Foram 24 partidas do jogador como titular do técnico no clube carioca.

O atacante Judivan trabalhou com Enderson Moreira em Belo Horizonte, no ano de 2018, quando ambos estavam no América. Foram sete partidas do jogador no total, cinco como titular. E, coincidentemente, após a saída de Enderson do Coelho para o Bahia, Judivan perdeu espaço quando Adilson Batista assumiu o Alviverde. Caminho inverso agora na Raposa.

Contestado pelo torcedor celeste o lateral-esquerdo João Lucas também trabalhou com Enderson Moreira. Os dois estiveram juntos no Ceará no ano passado e o ala foi titular em 17 dos 18 jogos em que atuou sob o comando do treinador.