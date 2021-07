A vitória do América por 2 a 0 em cima do Santos, no Independência, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, nesse sábado (2), premiou uma equipe organizada taticamente, sobretudo no segundo tempo, e que, na opinião do técnico Vagner Mancini, “soube sofrer”.

"O América, além de saber sofrer, teve a cabeça no lugar, se concentrou no jogo inteiro e sabia que em determinado momento teria a oportunidade de fazer o gol. E tivemos outras depois, até uma antes do segundo gol”, afirmou.

E continuou: “Mais importante é quando a gente vê a equipe entendendo o jogo, o que pode acontecer, com variações táticas, e todo mundo propenso a fazer o melhor. Saio satisfeito pelo que vi e pela entrega dos atletas em todos os sentidos".

Apesar disso, ele admite que o primeiro tempo apresentou algumas falhas, que foram corrigidas no intervalo.

"No primeiro tempo, o América sofreu um pouco e não conseguiu encaixar muito a marcação. Acho que por isso desperdiçamos algumas bolas de saída de contra-ataque. Na segunda etapa, após arrumarmos a equipe com duas linhas de quatro, se comportou melhor. Sofremos um pouquinho menos. O Santos teve menos oportunidades, e nós saímos nos contra-ataques um pouco mais organizados", disse.