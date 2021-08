A Associação Nacional de Clubes de Futebol (ANCF) tentou, em vão, o adiamento do jogo desta sexta-feira (20), às 21h30, entre Cruzeiro e Confiança, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar de ser contrarária à presença de público nas arenas, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se manifestou a favor da liminar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que permite a entrada da torcedores no Mineirão.

Com isso, o confronto no Gigante da Pampulha vai ocorrer nesta sexta-feira, e 30% da capacidade do estádio estará destinada aos torcedores.

O pedido da ANCF foi encaminhado por seu presidente, Francisco José Battistotti. Ele se baseia no congresso técnico da Série B, de que o retorno do público aos estádios só aconteceria se houvesse liberação de entidades de saúde de todas as cidades-sede da competição e que o torneio deveria preservar condições de igualdade aos clubes.

Leia Mais:

Pouca movimentação e barreiras de fiscalização marcam o pré-jogo de Cruzeiro x Confiança

Cruzeiro paga dívida referente ao volante Denilson e se livra de rebaixamento à série C

Testes de Covid-19 se esgotaram na sede da Máfia Azul