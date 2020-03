“O Conselho Gestor sabe de administração, finanças, mas não entende de futebol”. Essa frase já foi dita algumas vezes por torcedores, conselheiros, sites esportivos e mesas redondas no rádio e na TV. E para ir contra essa premissa o Núcleo Dirigente Transitório do Cruzeiro decidiu por “dar mais corpo técnico” ao departamento de futebol do clube.

Segundo apurou o Hoje em Dia, o atual diretor executivo cruzeirense, André Argolo, terá autonomia também nas decisões sobre o futebol, dividindo tarefas com o diretor recém-promovido RIcardo Drubscky e Carlos Ferreira, interlocutor do Conselho Gestor na Toca II.

Com experiência também no futebol, André Argolo passará a participar do setor, que tem Carlos Ferreira como o comandnte e Ricardo Drubscky como diretor remunerado

Argolo, pelo currículo que tem, será mais um “player” para profissionalizar o departamento, que no começo do ano não rendeu o esperado com a dobradinha entre Carlos Ferreira e Ocimar Bolicenho, demitido após a derrota por 1 a 0 para o Coimbra, na nona rodada do Campeonato Mineiro.

A mudança acontece também depois de Adilson Batista, demitido junto de Bolicenho, criticar a atuação do Conselho Gestor e “rezar” para que o novo presidente assumisse logo, já que atualmente, nas palavras de Adilson, “muita gente está mandando no Cruzeiro”.

Ao sinal de apuração do Hoje em Dia sobre o ganho de mais protagonismo de Argolo, a assessoria de imprensa do clube confirmou à reportagem que o Conselho Gestor decidiu por mudanças estratégicas no departamento de futebol.

“O Cruzeiro vem estudando algumas mudanças na forma de atuação do conselho gestor com o departamento de futebol. O grupo gestor opina em alguns assuntos importantes, mas não é fato que todos os gestores estivessem resolvendo as questões do futebol. Essa alteração ainda não está totalmente finalizada, mas a intenção é designar alguns nomes do conselho gestor, ao lado do diretor André Argolo, para dar um apoio”, diz parte da nota enviada ao HD.

Argolo, economista de formação e com currículo vasto em experiência nos bastidores do utebol, já que foi Secretário Nacional do Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor e vice-presidente da AP-FUT (Autoridade Pública de Governança do Futebol), órgão do Ministério dos Esportes, ganha protagonismo para suprir carências pela inexperiência de Carlos Ferreira no mundo da bola.

“O gestor Carlos Ferreira continua tendo a palavra final, em conjunto com Ricardo Drubsky e Enderson Moreira, nas suas respectivas funções”, reiterou o Cruzeiro.