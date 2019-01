O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, anunciou nesta quinta-feira (3) a proximidade de conseguir dois reforços estrangeiros para a temporada 2019. O meia equatoriano Junior Sornoza, ex-Fluminense, já está no CT Joaquim Grava para realizar exames e assinar contrato, enquanto o argentino Mauro Boselli desembarca em São Paulo nesta sexta-feira (4), vindo do México, para cuidar da chegada ao time do Parque São Jorge.



"O Sornoza está acertado, deve assinar hoje (quinta-feira). Demorou burocracia do Fluminense e aí oficializamos. Boselli chega amanhã de manhã (sexta-feira), faz exames e depois conversa para assinar", disse Andrés em entrevista coletiva que também marcou o retorno do técnico Fábio Carille ao cargo. O elenco se reapresentou nesta quinta à tarde para começar a pré-temporada.



Segundo o dirigente corintiano, ainda restam detalhes para que Boselli se torne, de fato, jogador do clube. O atacante de 33 anos estava no León, do México, e deve assinar contrato por duas temporadas, com a tarefa de ser o novo centroavante da equipe. Já o equatoriano Sornoza possivelmente firmará um vínculo por quatro temporadas. A diretoria admite também ainda tentar contratar o atacante Luan, do Atlético. "Vamos renegociar, não vamos pagar o que eles estão pedindo. A negociação era de outra forma, vamos conversar ainda", disse.



Antes dessas contratações, o Corinthians havia confirmado até agora as chegadas do lateral Michel Macedo, dos volantes Ramiro e Richard e dos atacantes Gustavo Silva e André Luis. A estreia do time em competições oficiais em 2019 será no dia 20, contra o São Caetano, pelo Campeonato Paulista.



PARCERIA

O Corinthians oficializou nesta quinta-feira (3) a parceira com a empresa Orthopride, rede voltada à tratamento de ortodontia. O vínculo não compreende anúncio na camisa, mas ativações em redes sociais e campanhas durante jogos no estádio do clube.