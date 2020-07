Durou um jogo apenas a passagem do colombiano Iván Angulo pelo Cruzeiro. O meia-atacante usou sua conta particular no Instagram para se despedir do clube. A mensagem foi publicada nesta segunda-feira, um dia após a vitória da Raposa por 3 a 0 sobre a URT, no Mineirão, na retomada do Campeonato Mineiro após a paralisação por causa da pandemia do coronavírus.

"Os planos de Deus são maiores que os meus, por isso vale a pena acreditar. Quero agradecer de coração ao clube e à toda torcida do Cruzeiro por todo carinho e apoio que recebi. Infelizmente, foi uma passagem mais curta que o esperado, porém fiz questão de jogar esse primeiro e último jogo para retribuir de alguma forma, com muito suor e dedicação todo amor que recebi nesses meses morando em Belo Horizonte. Levarei comigo tudo que aprendi na Toca com meus companheiros, comissão técnica e direção. Que o Cruzeiro esteja de volta no lugar que nunca deveria ter saído. Obrigado por tudo", publicou o jogador de 21 anos.

Angulo havia sido emprestado pelo Palmeiras até o fim desta temporada, mas o clube alviverde precisou encerrar o acordo antes da hora por problemas em seu elenco. O técnico Vanderlei Luxemburgo pediu o retorno do colombiano após Dudu ser vendido e as opções para a posiçao ficarem escassas, também, por causa de lesões. Como a de Gabriel Verón, por exemplo, e ainda o problema jurídico envolvendo Rony.

O jogador chegou à Toca II em março, após contrato firmado pelo Conselho Gestor, que à época administrava o Cruzeiro. Ao receber o pedido palmeirense pela devolução de Angulo o atual presidente, Sérgio Santos Rodrigues, lamentou que o contrato anteriormente firmado permitisse tal possibilidade, de uma devolução sem que houvesse reparação financeira aos cofres azuis.

O meia-atacante Iván Angulo foi contrato pelo Palmeiras junto ao Envigado. A diretoria palmeirense pagou quase R$ 12 milhões por 70% dos direitos do jogador.

Após o primeiro e único jogo de Angulo pelo Cruzeiro o técnico Enderson Moreira fez elogios ao atleta.

“Eu não gosto de pensar sempre no próximo jogo. Ele está vinculado até hoje (último domingo, dia 26 de julho) ao Cruzeiro, participou de toda pré-temporada, ele pediu para jogar, gostaria, então achamos interessante a participação dele diante de todo trabalho que foi desenvolvido. Foi muito bacana porque se esforçou, se dedicou, foi bem interessante”, explicou.