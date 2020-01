O colombiano Yimmi Chará está fora dos planos do Atlético para 2020 e seguirá para os Estados Unidos. O jogador de 28 anos defenderá o Portland Timbers, mesmo time do irmão Diego, em negociação que será confirmada pelo Atlético em breve. Contudo, o novo time do meia-atacante já deu um 'spoiler' nas redes sociais.

Nesta terça-feira (31), véspera de ano novo, o time da Terra do Tio Sam usou os perfis oficiais e postou um vídeo com a seguinte pergunta: Who could it be (Quem poderia ser?).

Para liberar o colombiano, o Atlético teria recebido oferta de 6,5 milhões de dólares, mais do que foi investido para contratá-lo no meio do ano passado. A informação do valor da negociação foi dada pelo repórter Thiago Reis, da Rádio Itatiaia.

It's hard to explain what this man means to our club, but we tried. #PTFC2019 #RCTID pic.twitter.com/fEvSeJ0E1o — Portland Timbers (@TimbersFC) December 31, 2019

Em contato feito pela reportagem com Diego Chará, irmão de Yimmi, ele se mostrou bastante animado com a ida do caçula da família para a Terra do Tio Sam.

"Sim, estou muito contente com isso. Até o momento é o que parece que vai acontecer. Vamos aguardar para ver como vai sair tudo", disse o camisa 21 do Portland, de 33 anos.

Ídolo nos Estados Unidos, Diego atua no Timbers desde 2011. Constantemente, ele é homenageado pelo clube por meio das redes sociais.

Números de Chará pelo Atlético

Jogos: 68

Gols: 10

Vitórias: 30

Empates: 13

Derroas: 25

Jogos em 2019: 47

Minutos jogados: 3.394

Gols marcados: 9