A noite de 9 de novembro não reservou ao aniversariante Luiz Felipe Scolari o presente que ele tanto almejava: a vitória. Ao menos, ele não saiu decepcionado com uma derrota. Discípulo do finado treinador Carlos Benevenuto Froner, a quem homenageou nessa segunda-feira, Felipão exaltou a raça e a gana de sua equipe no empate em 3 a 3 com o Guarani, no Mineirão.

"Com dez jogadores, passamos a jogar bem, até melhores que com 11 (Pottker foi expulso aos 11 minutos do segundo tempo). Tivemos supremacia quando empatamos. Tivemos hombridade neste empate. No final não veio a vitória, mas, nesta circunstância, foi bom", afirmou o comandante.

Ao falar sobre os 72 anos completados, ressaltou que espera dar ao clube celeste, um dia, o presente que tanto merece.

“Tenho vitalidade hoje, com vontade e tudo aquilo que me faz participar de uma partida e um campeonato e dar aquilo que se precisa. Sou agradecido ao Cruzeiro, que me projetou à seleção brasileira (em 2001). Estou tentando mostrar a eles (jogadores) o nosso caminho. Primeiro, sair de onde estamos, com calma, disciplina e vontade. Aos poucos, o clube está colocando ordem na casa. Estou feliz por participar deste projeto”, disse.

Pelo Cruzeiro, Scolari soma 80 partidas, sendo 43 vitórias, 25 empates e 12 derrotas.

Covid

Por fim, Felipão mandou uma mensagem ao povo brasileiro, a respeito dos cuidados na luta contra a Covid-19.

“Nosso povo está esquecendo que o vírus existe. Cuidem-se, porque daqui a um ano teremos possibilidade de vacina, cuidados melhores, sabedores de como tratar a Covid. Mas neste momento, cuidado! Se quiserem ouvir pessoas que têm experiência, cuidem-se, por favor”, declarou.