Hoje é o dia do “Capitão América” do Galo. Dono da braçadeira de líder do time na Libertadores de 2013, o zagueiro Réver completa 36 anos nesta segunda-feira (4), sendo o único dos três jogadores presentes naquela conquista que integram o atual elenco atleticano garantido para esta temporada. Pelo menos, se for cumprido o contrato.

Isso porque o vínculo do defensor vai até o dia 31 de dezembro deste ano. Já o do goleiro Victor e o do atacante Diego Tardelli se encerram em 28 de fevereiro, após o Campeonato Brasileiro.

O aniversariante

Após uma passagem vitoriosa pelo Atlético, entre 2010 e 2014, Réver retornou ao Atlético em 2019. No ano passado, disputou 29 partidas e marcou dois gols.

No total, participou de 258 jogos, balançou as redes 28 vezes e conquistou os Campeonatos Mineiros de 2012, 2013 e 2020, a Libertadores de 2013, a Copa do Brasil de 2014 e a Recopa de 2014

Victor e Tardelli

Em 2020, Victor esteve presente em quatro partidas do time alvinegro, três a mais que Tardelli, que passou a maior parte do ano se recuperando de uma lesão no tornozelo direito. Ambos devem conversar com a diretoria nos próximos dias para definirem seu futuro.

Confira até quando vai o contrato de cada jogador do atual elenco atleticano

Goleiros

Everson: 31/12/2022

Rafael: 31/12/2022

Victor: 28/2/2021

Zagueiros

Alonso: 30/6/2024

Réver: 31/12/2021

Gabriel: 31/12/2021

Igor Rabello: 31/12/2022

Bueno: 30/6/2021

Laterais

Guga: 31/12/2023

Mariano: 31/12/2022

Arana: 30/6/2021

Volantes/meias

Allan: 31/12/2023

Jair: 31/12/2023

Léo Sena: 15/5/2025

Alan Franco: 30/6/2024

Nathan: 30/6/2024

Hyoran: 28/2/2021

Dylan Borrero: 31/12/2024

Calebe: 28/2/2021

Zaracho: 14/10/2025

Atacantes

Savarino: 31/12/2023

Keno: 31/12/2023

Vargas: 31/12/2022

Sasha: 31/7/2024

Marrony: 22/6/2025

Marquinhos: 31/12/2023

Savinho: 16/9/2023

Diego Tardelli: 28/2/2021