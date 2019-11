Fazer aniversário no dia de um jogo gigante, o maior clássico do Estado, certamente é uma emoção a mais para qualquer um. Para o jogador de futebol que minutos antes de entrar em campo recebe um abraço do filho, a emoção então fica ainda mais evidente. E isso aconteceu com o meia cruzeirense Robinho.

Pouco antes de subir as escadas que dão acesso ao gramado do Mineirão para o aquecimento, Robinho foi avistado pelo filho Cauã, que estava na zona mista se preparando para entrar em campo como "mascotinho". O garoto correu, deu um abraço apertado no camisa 19 e disse: "Feliz aniversário, papai".

Neste 10 de novembro o meia Robinho completa 32 anos. E o próprio filho Cauã faz aniversário um dia depois, no dia 11, quando completará nove anos.