Chegou a hora da estreia. Nesta terça-feira (21), o Atlético entra em campo no Triângulo Mineiro, onde encara o Uberlândia, e dá o pontapé inicial em 2020. No gol, contudo, o aniversariante Victor deve dar lugar ao prata da casa Michael, de 24 anos.

O "Santo" dos atleticanos, que completa 37 primaveras, ainda faz trabalhos específicos e, de acordo com o técnico Dudamel, ainda não atingiu 100% da forma ideal para que ocupe o posto. Victor durante toda pré-temporada fez trabalho específico na academia e subiu menos vezes que os outros arqueiros para as atividades em campo.

Um dos herois da Libertadores de 2013 e protagonistas na principais conquistas recentes do alvinegro, o Camisa 1 ficou por mais de 160 dias fora de ação no ano passado, por conta de um edema no joelho. Substituído por Cleiton, ele atuou apenas na rodada final do Brasileiro, contra o Internacional.

Nesta segunda (20), ele pisou no gramado com Michael, Fernando e Matheus Mendes, participou normalmente do treino comandando por Chiquinho, mas, mesmo assim, deve figurar entre os suplentes no Triângulo. Caso seja acionado pelo comandante venezuelano para iniciar o duelo, será uma grande surpresa de aniversário para ele e também para a torcida.

Se encarar o Periquito, Victor completará 420 jogos pelo Atlético. Ele chegou ao clube em 2012 e, de lá para cá, se firmou como titular absuluto.