Se o momento é de retrospectivas e o espaço é dedicado à velocidade, em se tratando do desempenho dos pilotos mineiros no automobilismo nacional e internacional, 2018 foi pródigo em conquistas e deixa boas lembranças. Pódios, vitórias e títulos não faltaram, com direito a uma insólita dobradinha entre as pistas reais e virtuais.

Façanha alcançada pelo ipatinguense (nascido em Kanazawa, no Japão) Igor Fraga. Que se tornou o primeiro campeão da GT Academy FIA, campeonato mundial disputado com o game Gran Turismo e cuja final foi disputada em Mônaco – teve direito aos parabéns do pentacampeão mundial de F-1 Lewis Hamilton.

Fraga também disputou o norte-americano de F-2000 e, mesmo numa equipe modesta, terminou o ano na quarta posição, com três pódios. Para o ano que vem, batalha para permanecer na categoria, parte da ladeira rumo à Indy.

Quem segue na categoria em que estava, mas de equipe nova, é Sérgio Sette Câmara (F-2). Depois dos nove pódios e do sexto lugar com o carro da Carlin, mesmo com alguns contratempos que limitaram sua pontuação, ele acertou com a francesa Dams e, ao mesmo tempo em que será piloto de testes da McLaren, assume a condição de candidatos ao título.



Mais um

Para Rafa Matos, o ano foi de acrescentar mais uma conquista à já impressionante trajetória. O piloto de BH, campeão da Skip Barber, Fórmula Dodge, Star Mazda, F-Atlantic e Indy Lights, sempre nos EUA, levou seu primeiro troféu numa categoria de turismo: a classe TA2 da Trans-Am Series. Com o Chevrolet Camaro da Coleman Motorsports, venceu cinco etapas e garantiu o título com duas corridas de antecedência.

E houve quem conseguisse festejar em casa: caso dos irmãos Wanderson e Leandro Freitas, que conquistaram, no Circuito dos Cristais, em Curvelo, o Brasileiro de Turismo Nacional (classe 2), com o VW Gol da equipe Stumpf.

Também foi o caso de João Matos (Codasur Júnior), Gabriel Paturle (OK Internacional), Lucas Nogueira (Graduados), Lucas Staico (Júnior), André Novaes (F-4 Graduados) e Diogo del Sarto (F-4 Sênior), campeões da Copa Brasil de Kart, no RBC Racing, em Vespasiano.

