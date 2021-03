Em alta no futebol brasileiro e cada dia com mais holofotes, o alcançou feito histórico no início desta semana. Conforme publicado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Coelho, pela primeira vez, ocupa a 17ª colocação no Ranking Nacional de Clube (2021).

De acordo com os critérios da entidade máxima do futebol brasileiro, o Alviverde encerrou a temporada 2020 somando 8.404 pontos. O Clube ganha uma posição em relação ao ranking anterior e passa a ter sua melhor colocação desde a criação desse parâmetro pela CBF.

O Ranking Nacional de Clubes da CBF é elaborado com base em critérios e pesos variados, que levam em conta o desempenho das equipes em competições nacionais das últimas cinco temporadas. O excelente desempenho do América em 2020, no qual chegou pela primeira vez na história às semifinais da Copa do Brasil e também conquistou seu sétimo acesso ao Campeonato Brasileiro da Série A, contribuiu bastante para que o Clube suba mais um degrau no ranking.

Dower Araújo, Superintendente Geral do América, comentou sobre a nova colocação do Clube no ranking 2021. Para o dirigente, a evolução administrativa do América nos últimos anos tem sido um dos aspectos que impactam na melhoria da relevância do Clube perante a CBF.

“Pelo quarto ano consecutivo nós subimos de posição no ranking da CBF, figurando entre os 20 maiores desde o ano de 2019! O Clube vem passando por mudanças em sua gestão desde 2016, com implementação de processos, fortalecimento de sua governança corporativa, política de “compliance” e transparência.

Não por acaso, somos hoje o 17º no ranqueamento da CBF, premiando o trabalho que vem sendo realizado. Esse investimento na gestão do clube foi fator relevante nos resultados obtidos em 2020: acesso à Série A e classificação à fase semifinal da Copa do Brasil. Ao mesmo tempo, aumenta a responsabilidade no sentido de mantermos esse crescimento e o principal desafio que é ser um time estruturado de Série A”, avaliou o superintendente.



Confira as colocações e pontuações do América no ranking da CBF (ano a ano):

Ranking 2011 (divulgado no fim de 2010)

33º – 614

Ranking 2012 (divulgado no fim de 2011)

32º – 656

Ranking 2013 (divulgado no fim de 2012)

28º – 5.008

Ranking 2014 (divulgado no fim de 2013)

28º – 5.386

Ranking 2015 (divulgado no fim de 2014)

29º – 5.322

Ranking 2016 (divulgado no fim de 2015)

31º – 5.202

Ranking 2017 (divulgado no fim de 2016)

22º – 6.042

Ranking 2018 (divulgado no fim de 2017)

24º – 6.255

Ranking 2019 (divulgado no fim de 2018)

19º – 7.522

Ranking 2020 (divulgado no fim de 2019)

18º – 6.798

Ranking 2021 (divulgado no início de 2021)

17º – 8.404

* Com site oficial do América