Felicidade. É assim que o atacante Diego Tardelli trazudiu a notícia de que o futebol finalmente tem data para retornar no país. No dia 26, o desafio será contra o América, pelo Campeonato Mineiro. Contudo, a cabeça do camisa 9 está voltada para 9 de agosto, dia, a princípio, da estreia no Brasileirão.

"Estamos felizes. O que mais queremos é voltar a jogar. Estamos bastante preparados. Neste período de treinamentos, aperfeiçoamos as partes física e técnica, jogadas... Agora é chegar e tentar brigar pelo título do Mineiro e, claro, o Brasileiro, que é o nosso maior objetivo esse ano", destaca Tardelli.

Contudo, a missão no debute na competição nacional não será nada fácil. Logo de cara, o Atlético vai ao Rio de Janeiro encarar o atual campeão da Série A e da Libertadores.

Leia mais:

'Me incomoda um pouquinho', afirma Tardelli sobre a missão de ser o centroavante do Atlético

"Será mais um grande clássico. Depois do Cruzeiro, o Flamengo é nosso maior rival. O Brasil inteiro quer ganhar do Flamengo. O trabalho está sendo feito a longo prazo, para nos dar uma esperança e ao torcedor também. Espero que possamos ter resultado e, já no primeiro jogo (contra o rubronegro) ter um resultado muito bom", comenta o centroavante atleticano.

"O que nos resta hoje é o Brasileiro. É por isso que está sendo feito este investimento do presidente. O Atlético está fazendo a coisa certa. Queremos muito este título", finaliza.