Todos sabem que o mercado da bola se tornou praticamente inerte neste período de pandemia do novo coronavírus. Contudo, a busca por reforços, antes dele, fez o Atlético fazer proposta por um jogador do Vasco.

Revelação do Vasco, o atacante Marrony é um pedido do técnico Jorge Sampaoli ao Atlético, que precisa reforçar o seu setor ofensivo

Conforme repercutido na imprensa durante a semana, o alvinegro procurou a equipe carioca para tentar a contratação do atacante Marrony, de 21 anos, ainda na “era Rui Costa.

A reportagem do Hoje em Dia, além de confirmar a informação, teve detalhe importante da oferta atleticana. De acordo com uma fonte, que prefere não ter o nome divulgado, a diretoria do alvinegro propôs 4,5 milhões de Euros (cerca de 25 milhões de Reais), parcelados em dois anos, para contar com o jogador nascido em Volta Redonda.

Contudo, como o cenário é de incertezas, principalmente por não haver previsão de retorno às atividades - e com isso se agrava cada vez mais a condição financeira para manter as contas em dia - não é possível afirmar que as tratativas tenham prosseguimento.

De acordo com André Mazzuco, diretor de futebol do Vasco, tudo não passou de “consulta superficial”.

“Recebemos sim uma consulta do Atlético no início do ano pelo Marrony. Isso foi antes da vinda do Sampaoli. Mas foi uma consulta muito superficial. Mas teve essa mudança toda no Atlético e não avançou", disse em entrevista ao jornalista Jorge Nicola.

O Atlético, como de praxe, não comenta sobre “especulações”.