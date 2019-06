Após anunciar o rompimento do vínculo com o zagueiro uruguaio Martín Rea, o Atlético trabalha para acertar as saídas de outros atletas. O atacante Leandrinho, um deles, pode ser o próximo desta fila.

Contratado por empréstimo junto ao Napoli, da Itália, o jogador engrossará o fim de linha para mais um reforço trazido na era Alexandre Gallo. Conforme apurou o Hoje em Dia, o staff já trabalha para definir um novo clube para o atleta de 20 anos e descarta qualquer possibilidade de permanência. Nesta segunda-feira (10), inclusive, completa 335 dias que ele está no alvinegro.

Ainda de acordo com a apuração, Leandrinho não retornará ao Velho Continente. Seguir no país é o desejo do jogador e de seus agentes. A nova equipe, porém, ainda não foi definida. Novidades serão conhecidas nos próximas dias.