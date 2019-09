Um olho no peixe, outro no gato. Ou, em se tratando do Cruzeiro e seus próximos desafios, foco dividido entre o Campeonato Brasileiro e a semifinal da Copa do Brasil. Se nos próximos dias o grande desafio celeste é devolver a derrota para o Internacional no Mineirão e avançar a mais uma decisão, é preciso se preocupar também com a situação no Brasileirão. Embora Rogério Ceni some uma vitória (Santos, em casa) e um empate (CSA, em Maceió) pela competição, a Raposa ainda encara a proximidade da zona do rebaixamento. Por isso, superar o Vasco às 19h deste domingo no Mineirão, pela 17ª rodada, é fundamental.

Ceni voltou a fechar a preparação e não deu pistas da escalação que mandará a campo. Opções não faltam, já que não há suspensos e mesmo o lateral-direito Orejuela está à disposição (embarca segunda-feira para se apresentar à seleção da Colômbia, que faz amistosos nos EUA durante a data Fifa). Tudo indica que um dos zagueiros titulares será poupado

Qualquer que seja a escalação, uma certeza é a participação maior dos jogadores de defesa na preparação das ações ofensivas. Uma tentativa de qualificar as subidas ao ataque e evitar as ligações diretas. "Mudou a forma de movimentação com o Rogério, nós estávamos no mesmo sistema há três anos e os adversários começaram a marcar com facilidade. Nós ainda estamos aprendendo o novo método de jogo, mas ele nos incentiva a fazer, porque facilita muito a bola chegar bem ao nosso sistema ofensivo, que é muito forte", destaca o ex-vascaíno Dedé, que ganhou no começo da semana a segunda filha, Sofia.

Mudanças

À frente do cruz-maltino com a missão de afastá-lo da zona do rebaixamento num momento financeiramente delicado do clube de São Januário, Vanderlei Luxemburgo conseguiu dar padrão de jogo aos cariocas, que aparecem cinco pontos à frente do time estrelado. Para o duelo com o clube que levou à Tríplice Coroa em 2003, o 'professor' tem dois desfalques: o zagueiro Leandro Castan e o lateral esquerdo Henrique, suspensos com o terceiro cartão amarelo. Em seus lugares, dois jogadores que conhecem bem o gigante da Pampulha: Werley atua na zaga e Danilo Barcelos.

Recuperado da cirurgia para retirada do apêndice, o meia-atacante Rossi treinou entre os titulares e deve ser novidade, ao lado de Marrony e de Talles Magno, atacante de apenas 17 anos puxado da base pelo treinador, e que vem sendo destaque nas últimas rodadas.

CRUZEIRO

X

VASCO

CRUZEIRO

Fábio; Orejuela, Fabrício Bruno (Léo), Dedé e Egídio; Henrique e Jadson; Marquinhos Gabriel, Pedro Rocha, David; Fred (Sassá).

Técnico: Rogério Ceni

VASCO

Fernando Miguel; Yago Pikachu, Werley, Henríquez e Danilo Barcellos; Richard, Raul e Marcos Júnior; Rossi, Marrony e Talles

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Campeonato Brasileiro: 17ª rodada

Horário: 19h (de domingo)

Local: Mineirão

Arbitragem: Héber Roberto Lopes (SC), auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Danilo Ricardo Simon Manis (SP).

VAR: Wagner Reway (PB)

TV: Premiere