O lateral-direito Edilson foi as lágrimas nessa quarta-feira (26), na Toca da Raposa II.

Na véspera do duelo entre Cruzeiro e Deportivo Lara, da Venezuela, que será realizado nesta quarta-feira, às 21h30, no Mineirão, o jogador concedeu entrevista coletiva, e se emocionou ao comentar a situação vivida pela população venezuelana.

O país vive grave crise política, econômica e social, o que vem gerando, entre outros problemas, a escassez de alimentos, medicamentos e produtos básicos para a sobrevivência.

“A gente se coloca no lugar. Vim de uma família muito humilde, meu pai faleceu eu tinha sete anos, e minha mãe fez tudo que eu não pudesse passar fome, não faltasse nada em casa. Mas a gente vê não só na Venezuela, como no Brasil, pessoas com dificuldade. Vendo as histórias, os relatos na Venezuela, que eles não têm água, não tem o próprio alimento. Nosso país, nosso futebol é tão grande, gigante, que a gente pode ajudar uma causa tão grande, tão nobre pela situação que eles estão passando.

O lateral revelou que chegou a pensar em alternativas para tentar amenizar os efeitos da crise que atinge os venezuelanos.

“Primeiro que, quando foi adiado o jogo, fui para casa e fiquei pensando neles, no povo, nos familiares. Fiquei imaginando como a gente poderia de alguma forma ajudar o povo venezuelano? Fiquei pensando à noite, como a gente poderia fazer campanha, os jogadores, não só do Cruzeiro, mas de outros times do Brasil, levar quilos de arroz e feijão. De repente lota o estádio, tem 50 mil pessoas, 50 toneladas no nosso jogo”.

Edilson fez referência ao adiamento da partida, inicialmente marcada para o dia 13 de março, no Gigante da Pampulha, que foi remarcada para essa quarta, em função de problemas de logística enfrentados pelo Deportivo Lara.

Preparação

A última atividade antes do duelo com o time Venezuelano foi totalmente fechada pelo técnico Mano Menezes.

Sem pistas do time que inicia jogando no Mineirão, a certeza fica pela volta do zagueiro Dedé, que cumpriu suspensão na estreia da Libertadores, quando a Raposa venceu o Huracán, da Argentina, por 1 a 0, em Buenos Aires.

Quem também deve retornar a equipe titular contra o Lara é o volante Henrique. O capitão do Cruzeiro cumpriu suspensão na vitória por 5 a 0 sobre o Patrocinense, no sábado, e deve voltar ao time na vaga de Lucas Silva.