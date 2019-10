Se o momento do América dentro de campo é o melhor possível, torcedores, jogadores e comissão técnica terão que provar que o “secador” alviverde também está em dia.

Na noite desta sexta-feira (11), um dia antes de entrar em campo contra o lanterna Figueirense em Florianópolis, os torcedores americanos estarão ligados na televisão, já que os seis jogos que acontecem nesta sexta podem impactar diretamente no cenário posto para o clube ao entrar em campo contra a equipe catarinense.

Ocupando a quarta colocação na tabela, posição suficiente para garantir o Coelho na elite do futebol nacional em 2020, o time comandado pelo jovem Felipe Conceição vê em seu retrovisor várias equipes muito vivas na disputa pelo tão cobiçado posto conquistado pelo América após a grande sequência de bons resultados obtidos depois da chegada do treinador ao CT Lanna Drumond.

A disputa por essa condição está tão acirrada que, somente nesta noite, o América pode ser ultrapassado por três concorrentes. Caso vençam suas partidas, CRB, Ponte Preta e Botafogo-SP deixam o Coelho para trás.

Outras duas equipes que brigam pelo acesso também entram em campo nesta sexta-feira. Cinco pontos a frente do América neste momento, Atlético-GO e Sport também estarão sendo secados pela comunidade alviverde.

Fechando a lista de clubes para o América secar está o Cuiabá, que pode se aproximar do Coelho se vencer o desesperado Vitória dentro de casa. Vale lembrar que a equipe mato-grossense teve uma partida contra o Coritiba adiada, portanto disputou um jogo a menos em relação aos seus concorrentes.

Apesar do secador ligado, o América só depende de uma vitória sobre o Figueirense neste sábado (12) para se manter no G-4 ao final da rodada, e pelo momento vivido pelos dois clubes, o favoritismo do Coelho no confronto é inegável.

(*) sob supervisão de Rodrigo Gini