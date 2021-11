Após a derrota do América para o Fluminense, por 2 a 0, no último domingo (21), no Maracanã, o lateral-direito Patric demonstrou confiança para enfrentar o Red Bull Bragantino. O jogo será no próximo sábado (27), em Bragança Paulista, às 19h30. “É bom enfrentar um grande adversário porque o América é grande”, afirmou.

O camisa 29 espera um jogo de alta dificuldade. Depois de ressaltar a boa campanha do Bragantino nos últimos anos, ele falou sobre o quanto o América está focado, empenhado para fazer uma boa partida.

“Vamos buscar os três pontos fora de casa, porque para nós é muito importante. Estamos na primeira parte da tabela e queremos pontuar. Ainda temos quatro jogos decisivos pela frente”, analisou.

Diante do último revés, Patric assumiu a responsabilidade da equipe pelo mau rendimento, principalmente no primeiro tempo. No entanto, ele relembrou questões importantes do futebol. "Todo jogo, a gente aprende alguma coisa. Quando ganha, a gente aprende, quando perde, a gente aprende, quando empata, a gente aprende. Faz parte do futebol, infelizmente, mas a gente sempre aprende alguma coisa”.

Ainda no clima de positividade, o jogador deixou um recado para os torcedores do Coelho: “Quando eu cheguei, a gente estava como 19° colocado. A gente ralou para alcançar o número de pontos que temos hoje. Todo jogo a gente se empenha. Essa semana de descanso é importante com desafios novos. Podemos fazer mais, melhorar mais e ter uma reta final melhor também.”

O América está na 10° posição, com 45 pontos. Acima dele na tabela, o próximo rival ocupa o 6° lugar, com 52.