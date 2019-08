Na véspera da estreia do Real Madrid no Campeonato Espanhol, o técnico Zinedine Zidane indicou uma importante mudança de planejamento no clube. O treinador assegurou que o meia colombiano James Rodríguez e o atacante galês Gareth Bale, antes vistos como negociáveis, agora estão nos seus planos para a temporada 2019/2020 do futebol europeu.



James retornou ao Real Madrid após atuar por dois anos pelo Bayern de Munique, cedido por empréstimo. O colombiano despertou o interesse de outros clubes, como o Atlético de Madrid, e não foi aproveitado nos amistosos da pré-temporada. Mas Zidane garante que poderá utilizá-lo já no sábado, quando o time vai encarar o Celta, em Vigo, pela primeira rodada do Campeonato Espanhol.



"James está em forma e estou contente em tê-lo no elenco. Me conformo com o que tenho. Os jogadores que estão aqui é o que me interessa. Jogamos futebol, gostamos e temos sorte de praticar esse esporte", disse o francês.



Zidane também reconheceu que Bale esteve próximo de sair do Real Madrid. Mas com a permanência do galês, o treinador já projeta o aumento na concorrência pela titularidade. "Parecia que sairia e está aqui. Vou contar com ele, como com todos que estejam. Espero que todos queiram deixar as coisas difíceis para mim", afirmou.



Com uma decepcionante campanha, o Real Madrid foi o terceiro colocado da última edição do Espanhol, a 19 pontos do campeão Barcelona. O último título nacional do clube foi conquistado na temporada 2016/2017.



"Jogar bem e vencer é o que mais me interessa. Ganhar é a consequência de se sair bem no campo e competir. Nós vamos ganhar coisas jogando como um time. Eu prefiro jogar bem porque isso é importante aqui", concluiu Zidane.