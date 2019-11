O volante Éderson vive a melhor fase de sua recente carreira. Com dois gols marcados pelo Cruzeiro na atual edição do Campeonato Brasileiro o meio-campista já superou com o seu histórico recente um grande amigo: o meia Maurício.

Parceiros desde os tempos de Desportivo Brasil, Éderson e Maurício fizeram uma aposta neste ano: quem marcasse gol primeiro em 2019 ganharia um churrasco do amigo.

"Teve sim. (aposta) Se o Maurício fizesse gol primeiro, eu pagaria um churrasco. Se eu fizesse primeiro, ele pagaria um churrasco. Ele fez primeiro, e estou devendo (risos)", disse Éderson na semana seguinte ao jogo contra o Corinthians, na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar de ter perdido a aposta, já que o meia foi quem balançou as redes antes (contra o Vasco, na 17ª rodada do Brasileirão), é Éderson quem colhe os melhores frutos até então.

Maurício não tem sido relacionado para as partidas do time principal, inclusive jogou o duelo de volta das quartas de final contra o Palmeiras, no Brasileirão Sub-20. A Raposa perdeu por 3 a 1 e acabou saindo da competição.

Já Ederson soma até aqui dois gols em 18 jogos. Além do gol que marcou contra o Botafogo, o meio-campista havia comemorado também na Arena Corinthians, quando balançou as redes do corintiano Walter em um lance que ficou marcado por uma falha muito grande da defesa paulista.

"Estávamos esperando passar um pouco aquela turbulência(em campo e nos bastidores) para ter essa comemoração. Vou pagar o churrasco com a maior felicidade do mundo. Torço muito por ele, que veio do Desportivo Brasil comigo. Eu o vi jogando e sigo vendo sua evolução", disse Éderson sobre Maurício.

A vitória do Cruzeiro por 2 a 0 em cima do Botafogo também teve gol do zagueiro Cacá, outra revelação estrelada. Foi do jovem defensor o primeiro gol na partida contra o time da Estrela Solitária.

Ainda 'em branco'

Dos oito jogadores que foram promovidos recentemente ao time principal do Cruzeiro só três fizeram gol em 2019 (Ederson, Cacá e Maurício). Já os outros seis ainda não balançaram as redes, porém nem todos tiveram oportunidades de atuar com os últimos treinadores que passaram pelo time azul.

O zagueiro Edu e o volante Adriano ainda não entraram em campo. Os dois aguardam a primeira chance para jogarem uma partida oficial pela "equipe de cima".

O atacante Welinton participou apenas de um jogo, quando entrou no decorrer da partida contra o Athletico-PR, na 12ª rodada do Brasileiro. E o garoto nao marcou gols com a camisa estrelada ainda. Quando entrou em campo o treinador do Cruzeiro ainda era Mano Menezes.

Titular atualmente na zaga, Fabrício Bruno é outro que procura ainda o seu gol em 2019. No entanto, como não é uma revelação recente, o zagueiro já tem um gol pelo Cruzeiro. Tento marcado em 2016 em cima da Chapecoense, clube que o defensor defendeu de 2017 até o ano passado.

Os laterais Weverton e Rafael Santos também buscam o primeiro gol no time profissional da Raposa.