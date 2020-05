O trabalho do Conselho Gestor no Cruzeiro está chegando ao fim, mas o Núcleo Dirigente Transitório antes de entregar à gerência do clube ao novo presidente quer deixar ativa uma importante proposta: uma previsão orçamentária para o segundo semestre de 2020 e o ano de 2021.

A proposta do Conselho Gestor é modernizar ainda mais a governança do clube com essa proposta. O intuito é fazer uma previsão de receitas e despesas da instituição por meio de um orçamento para que os gestores, portanto, saibam o que poderão gastar e o que terão que pagar até o fim da temporada.

De acordo com informações publicadas no site do próprio Cruzeiro essa é, inicialmente, uma medida em caráter propositivo e consultivo. Porém, a ideia do Conselho Gestor é que essa medida seja incluída no estatuto do clube, se tornando uma obrigatoriedade, para valorizar "a ética, integridade e eficiência da instituição, servindo para inibir irregularidades e evitar gestões temerárias", aponta texto na página oficial cruzeirense na internet.

O Conselho Gestor entregará essa proposta ao novo presidente do clube, que será conhecido no dia 21 de maio - data das eleições presidenciais -, e assumirá o cargo em 1º de junho. Essa previsão orçamentária, segundo os dirigentes celestes, foi criada a partir de esforços de vários departamentos do clube.

“O orçamento corporativo está dentro daquilo que a gente entende que são as boas práticas de governança, e que vai permitir ao novo presidente ter um norte bem claro daquilo que é a despesa planejada para o Cruzeiro no segundo semestre. Este documento está sendo construído pelos responsáveis por todos os departamentos do Cruzeiro, com muita atenção e cuidado, para que essa peça orçamentária possa servir à nova presidência do Clube”, disse Sandro Gonzalez, CEO do Conselho Gestor, que destacou a importância dessa ação.

“O orçamento não ajuda somente na tomada de decisão externa, no aspecto de captação de recursos, níveis de endividamento, mas principalmente na atribuição de responsabilidade, ou seja, um orçamento te traz com muita clareza a designação de cada rubrica e quem é o responsável. É diferente uma empresa ser gerida pelo que precisa e ser gerida pelo que está orçado, com planejamento. É o que nós queremos para o Cruzeiro, que ele tenha um orçamento robusto, aderente à realidade, e tenho certeza de que este documento será muito importante para a nova diretoria”, concluiu.

Novo estatuto

Na útima semana o Hoje em Dia antecipou que o presidente interino do Cruzeiro José Dalai Rocha tinha a intenção de, em breve, divulgar no Portal da Transparência o novo estudo para a concepção de um novo estatuto do clube.

O documento, que será apreciado e votado pelo Conselho Deliberativo cruzeirense, contará com um capítulo específico sobre receitas e despesas.

"De acordo com o novo Estatuto, seria admitido, após instauração de um procedimento para apuração de real necessidade, o excesso de até 5% no orçamento. E o excedente de gastos seria verificado por área, atividade e no agregado, pelos Conselhos de Administração e Fiscal do Clube. A proposta orçamentária para o ano seguinte, assim como qualquer modificação, deverá ser aprovada pelo Conselho Deliberativo", diz a conclusão do texto publicado no site do Cruzeiro.