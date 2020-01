Para receber o Cruzeiro pela primeira vez na temporada, o Mineirão publicou um vídeo em que relembra momentos históricos da Raposa no estádio. Desde o histórico time de Dirceu Lopes, Tostão e Piazza, até momentos mais recentes foram lembrados pelo Gigante da Pampulha.

Diretoria celeste e a administração do maior palco do futebol mineiro ainda negociam detalhes para saber se o clube contiuará mandando seus jogos no estádio. O certo é que as três primeiras partidas com mando do Cruzeiro no Campeonato Mineiro serão disputadas na Pampulha.

Confira alguns dizeres do vídeo

"Virei palco para Tostão, Pìazza e Dirceu Lopes. Os meninos da Toca venceram o imbatível Santos de Pelé. Ali percebi que nossos encontros sempre foram destinados a títulos e grandes momentos. São 55 anos juntos e 54 títulos levantados aqui. Juntos, escrevemos lindas páginas, heróicas e imortais"

"Nas arquibancadas o grito ecoa há muitos anos, e não será diferente, nas boas e nas más"