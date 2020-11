Dois minutos e nada mais. Foi o que o argentino Matías Zaracho precisou para anotar o seu primeiro gol com a camisa do Atlético no Mineirão. Contratação mais cara da história do alvinegro - ele custou cerca de R$ 33 milhões junto ao Racing -, o argetino foi o responsável por fechar a contagem na goleada por 4 a 0 sobre o Flamengo.

Acionado aos 35 do segundo tempo, quando o time já vencia por 3 a 0, Zaracho recebeu bom passe e não deu chances ao jovem Hugo, goleiro rubro-negro. Apesar de não ter a presença da torcida no Gigante da Pampulha, o meio-campista correu para o abraço.

Leia mais:

Faminto pelo título brasileiro, Sampaoli acumula 9 a 0 sobre o Flamengo nos últimos três duelos

Com goleada sobre o Flamengo, Atlético segue invicto em casa e com 87% de aproveitamento em BH

Dominou: Atlético passeia no Mineirão, goleia o Flamengo por 4 a 0 e volta a ser vice da Série A

Sasha encerra tabu de um mês sem marcar e dobra seus gols no Campeonato Brasileiro

Titular contra o Palmeiras, jogo em que o Atlético saiu derrota por 3 a 0 no Allianz Parque, Matías finalmente experimentou a primeira vitória pelo novo clube.