Recrutado pelo Atlético no início da temporada, após ter se destacado no Botafogo em 2019, o zagueiro Gabriel participou de apenas 18 partidas do alvinegro em 2020, sendo 17 delas como titular. Contudo, sob o comando de Jorge Sampaoli, os números caem drasticamente.

Acionado pelo comandante argentino em apenas oito partidas, o prata da casa amargou meses no banco de reservas até, finalmente, ganhar uma sequência de jogos. Titular no empate em 2 a 2 com o Internacional, ele seguiu no time na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR e também na derrota por 3 a 0 para o São Paulo. Esta, inclusive, é a maior sequência com Sampaoli.

Ao todo, o técnico argentino fez 33 jogos como "dono da prancheta" no alvinegro. Foram 20 vitórias, 5 empates e 8 derrotas.

Confira os jogos que Gabriel esteve em campo na temporada 2020:

Uberlândia 0 x 1 Atlético - 90 minutos

Atlético 5 x 0 Tupynambás - 90 minutos

Coimbra 0 x 0 Atlético - 90 minutos

Unión-ARG 3 x 0 Atlético - 90 minutos

URT 0 x 1 Atlético - 90 minutos

Atlético 1 x 2 Caldense - 90 minutos

Atlético 2 x 0 Unión-ARG - 90 minutos

Afogados-PE 2 (7) x 2 (6) - 90 minutos

Boa Esporte 1 x 1 Atlético - 90 minutos

Atlético 2 x 1 Cruzeiro - 90 minutos

* Com Sampaoli

Villa Nova 1 x 3 Atlético - 90 minutos

América 0 x 3 Atlético - 88 minutos

Flamengo 0 x 1 Atlético - 44 minutos

Atlético 4 x 0 Flamengo - 4 minutos

Atlético 2 x 2 Internacional - 90 minutos

Athletico-PR 0 x 1 Atlético - 90 minutos

São Paulo 3 x 0 Atlético - 90 minutos