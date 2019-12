O ex-atacante Alessandro, que acumulou passagens por Cruzeiro, Atlético e América durante sua carreira, é mais um que foi às redes socias para ironizar o rebaixamento do Cruzeiro para a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro.

Ao contrário da maioria das manifestações vistas na internet, Alessandro resolveu centralizar sua gozação em apenas um personagem, o técnico Adilson Batista - absolvido por grande parcela dos cruzeirenses.

Mas a esolha de Alessandro em criticar o treinador celeste tem explicação. É que os dois não têm boa relação desde 2009, quando trabalhavam juntos no Cruzeiro. Na época, o atacante foi cortado pelo treinador da lista de relacionados na véspera e uma partida, o que não foi bem aceito.

Ao Hoje em Dia, o ex-atleta explicou o que aconteceu naquela ocasião.

"Hoje eu acho graça dessa história. Na verdade, não foi dentro do ônibus. Íamos começar o Campeonato Mineiro, concentramos dois dias antes, e quando estávamos indo para o jogo, ele me comunicou que eu estava cortado, pois o contrato do Soares havia sido regularizado, e ele iria para a partida. Fiquei bastante chateado e procurei a diretoria para conversar. Foi o primeiro desacerto com o Adilson. Fiquei chateado por que o Zezé (Perrella) e o Alvimar tinham tentado me contratar três vezes. Não senti vontade nenhuma no Adilson em me utilizar. Deixei claro que eles poderiam me emprestar", declarou em 2016.

Na publicação feita em sua conta do Instagram, Alessandro relembrou todos os rebaixamentos em que Adilson teve alguma participação durante sua carreira de treinador. (confira abaixo).