Contratado pelo Atlético no ano passado, ainda na "era Rui Costa", o atacante Franco Di Santo ainda não sabe se terá vida longa no clube, principalmente pelos poucos gols marcados com a camisa preta e branca; em 33 jogos, foram sete tentos anotados.

Apesar de ter sido o titular na estreia de Jorge Sampaoli, na vitória por 3 a 1 sobre o Villa Nova, e ter deixado o seu, o argentino não conseguiu conquistar o coração da Massa.

Nesta quarta-feira (15), o jogador de 31 anos usou o perfil no Instagram para registrar um momento marcante da carreira. Ainda no Chelsea, da Inglaterra, ele posou para foto com alguns garotinhos das categorias inferiores e não esperava que fossem tão longe na carreira. A maioria, atualmente com 21 anos, começa a ganhar espaço no concorrido mundo da bola.

"Feliz de ver como muitos destes meninos alcançaram seus conhos. Orgulhoso de tirado sorrisos destes craques", postou o atacante. Ele defendeu o Chelsea há pouco mais de uma década.