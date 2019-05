Conforme já noticiado pelo Hoje em Dia, a equipe feminina de vôlei do Minas vai continuar sendo comandada por um italiano. Quem terá a incumbência de manter o bom trabalho de Stefano Lavarini é o compatriota Nicola Negro.

O treinador, que chega após comandar o Trentino na séria A2 do voleibol italiano, é visto com bons olhos pela diretoria minastenista por ser um grande conhecedor do mercado de jogadoras do mercado europeu.

Mesmo antes de desembarcar em Belo Horizonte, Nicola Negro já mandou um recado para os torcedores minastenistas, mostrando que já está se ambientando à nova língua e que etá ansioso para a próxima temporada, no comando do clube de Belo Horizonte.

Assista ao vídeo de Nicola Negro: